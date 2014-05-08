استئناف محاكمة 86 في «أحداث كفر الشيخ» اليوم

تستأنف محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الخميس، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 86 «إخوانيًا» في قضية «أحداث كفر الشيخ» بتهمة الاشتراك في تجمهر من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني و«أحداث شغب قسم أول كفر الشيخ»، باستكمال الاطلاع وتنفيذ طلبات الدفاع.

وطلب دفاع المتهمين في الجلسة السابقة ضم أسطوانة تفريغ كاميرات المراقبة بميدان النصر بمدينة كفر الشيخ من إدارة المرور عن يوم 3 يوليو من العام الماضي، والاستعلام من مجلس مدينة كفر الشيخ عن المسافة الفاصلة بين ميدان النصر وشارعي النبوي المهندس ومسجد سيدي قطب، وبنك الدم بكفر الشيخ، والاستعلام من مديرية أمن كفر الشيخ ما إذا كان أي من شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في الأوراق والمنسوبة للمتهمين، والشروع في قتلهم وإحداث إصابتهم من غير أفراد الشرطة مسجلين من عدمه، وضم صحيفة الحالة الجنائية لكل من الشهود.

كما طلب دفاع المتهمين استدعاء مدير بنك الدم بكفر الشيخ، ومدير إدارة الشؤون الصحية بكفر الشيخ، وإمام مسجد سيدي قطب واستدعاء شاهد النفي وليد عاطف حسني.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات بتهم القتل والشروع فيه وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتجمهر والتعدي على قوات الأمن.