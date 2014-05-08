هل تفضلين الذهبي أم الفضي في سهراتك؟

شاهدنا أجمل إطلالات السهرات في حفل "Met Gala" يوم الاثنين الماضي، ولكن لفتتنا إطلالتان اثنتان من بين تلك الإطلالات، وهما للنجمتين: Lea Michele، و Amy Adams.

ظهرت الممثلة الشهيرة Amy Adams بإطلالة فضية ناعمة وأنيقة، حيث نسقت فستانها ذي التصميم الملكي مع حقيبة ومجوهرات فضية براقة زادت من فخامة إطلالتها، ومن ناحية أخرى اختارت Lea Michele فستاناً ذهبياً لمّاعاً ونسقته بطريقة جميلة مع حقيبة ذهبية وحذاء بنفس اللون.

نجحت كلا النجمتين في اختيار اللون المناسب لبشرتها، إذ تتمتع Amy Adams ببشرة باردة يناسبها اللون الفضي، أما Lea Michele فقد بدا اللون الذهبي في غاية الجمال مع لون بشرتها الدافئ، وعلى الرغم من أننا أعجبنا بطريقة تنسيقها لإطلالتها الذهبية في هذا الحفل إلا أن تصميم الفستان كان غير مناسب، وجعلها تبدو أكبر من منطقة الخصر، وهذا ما لا تريده أي سيدة في العالم، لذلك كانت الممثلة Amy Adams هي الناجحة في هذه المقارنة.

أي هذين اللونين سيبدو مناسباً لإطلالتك في السهرات؟؟