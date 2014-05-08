«ليه روش» لإدارة الفنادق يدعو المواطنين للانضمام إلى برامجه في سويسرا

في إطار مشاركته في معرض سوق السفر العربي بدبي الأسبوع الجاري، دعا معهد ليه روش الدولي لإدارة الفنادق، وهو واحد من أفضل ثلاثة معاهد جامعية لتعليم أصول الضيافة في العالم، هواة مجال الضيافة الفاخرة في الدولة للانضمام إلى برامجه التعليمية.

معهد ليروش الدولي للضيافة وإدارة الفنادق هو من أحد ابرز المعاهد السويسرية الخاصة التي تقدم برامج دراسية لشهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مجالات أصول الضيافة والسياحة وإدارة الفعاليات، وهو معترف به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات، مما يسمح للمواطنين الإماراتيين بالتقدّم بطلب للحصول على منح دراسية كاملة إذا تم قبولهم في معهد ليه روش للدراسات الجامعية والعليا.

وتقول فابيين رولاندين، مديرة العلاقات العامة ومشرفة شؤون الخريجين في معهد غليون، أن إدارة معهد لي روش "تتطلّع اليوم إلى جذب المهتمين بدخول قطاع الضيافة الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة وفي مجلس التعاون الخليجي عامة، لاسيما وأن هذا القطاع يشهد تطوراً سريعا في المنطقة. وذكرت أن شباب الإمارات لديهم طموح كبير وإرادة قوية في افتتاح مشاريعهم الخاصة مثل المطاعم والفنادق، ومعهد لي روش سيقدم لهم كوكبة من المعلومات والدروس التي تساعدهم على دخول هذا المجال باحتراف ومهنية.

وأوضحت رولاندين أن المعهد يوفر التعليم العالي باللغة الإنجليزية لطلاب من 90 جنسية من الذين أكملوا دراساتهم الثانوية بنجاح. ويمنحهم مجموعة واسعة من الدروس والدورات في مجال الضيافة الفاخرة بمختلف مجالاتها منها صناعة السفر والسياحة، وادارة الفنادق وتنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية وإدارة المناسبات الترفيهية. كما يوفر الدروس التطبيقية من خلال التدريب في الفنادق والمطاعم المعترف بها.

ويتميز معهد ليروش بأنه يقدم لطلابه ميزة إتمام دراستهم في أي من فروعه المتواجدة في كل من الصين وإسبانيا و الأردن (معهد ليروش الدولي لإدارة الفنادق ماربيا اسبانيا، معهد ليروش الدولي لإدارة الفنادق بجين جيانغ شانغهاي (LRJJ)، الأكاديمية الملكية لفنون الطهي في عمّان الأردن .((RACA).

من جانبها قالت أنوك تينتين، المدير الشريك في معهد غليون، أن الطلاب إلى جانب تعلهم أصول الضيافة الفاخرة بمختلف مجالاتها سيتعلمون الكثير عن الحياة من خلال اختلاطهم بمختلف الجنسيات وانخراطهم في النشاطات الجانبية التي ينظمها المعهد، فضلا عن استمتاعهم بالرحلات والجولات الجماعية والمناظر الخلابة، إذ يقع معهد ليروش بسويسرا في منطقة جبال الألب السويسرية على ارتفاع 1,274 متراً في قرية بلوش الهادئة على بعد عدة دقائق بالسيارة من منتجع التزلج والجولف الشهير كرانس مونتانا. ويوفر للدارسين مناخاً تعليمياً حيوياً وديناميكياً بحيث يمثل البيئة المُثلى لاكتساب الخبرات اللازمة للانخراط في حياة عملية مثيرة ومتنوعة.



> برنامج صيفي

>في شهر يوليو من كل عام، يطلق معهد لي روش برنامجاً صيفياً مدته أسبوع كامل في الحرم الجامعي بقرية بلوش السويسرية، وهو عبارة عن دورة تمنح الراغبين في دخول مجال الضيافة الفاخرة رؤية واضحة لهذا المجال الواسع، وتعرفهم على مختلف مجالاته من خلال دروس عملية ونظرية حتى يسهل على الطالب اختيار مجال الضيافة الذي يرغب التخصص فيه، إذ سيكتسب الطلاب معرفةً ومهارات في جملة من المجالات كخدمة العملاء، المأكولات والمشروبات، الصحة والسلامة، إدارة قسم الغرف، وإجراءات المكتب الرئيسي. كما سيشاركون في محاضرات وورش عمل تمهيدية سيديرها أعضاء هيئة التدريس المتميزون في ليه روش.

سيقام البرنامج الصيفي بدءاً من 20 يوليو، أما البرنامج الشتوي فسينطلق اعتباراً من 11 يناير. وتبلغ كلفته 2300 فرنك سويسري (أي ما يعادل نحو 1895 يورو) لكل طالب، ويشمل هذا المبلغ الدروس والإقامة في الحرم الجامعي والنزهات والنشاطات الخارجية.

البرامج الجامعية:

تقدم جميع البرامج باللغة الإنجليزية وتضم:

- دبلوم إدارة الفنادق (ثلاث سنوات متضمنة ثلاثة فصول دراسية أكاديمية وثلاثة فصول تدريب)

> - بكلوريوس في إدارة الأعمال (BBA) لإدارة الفنادق الدولية (ثلاث سنوات ونصف متضمنة خمسة فصول دراسية أكاديمية وفصلي تدريب) من التخصص في المجالات التالية:

> -- تنظيم الأعمال

> -- التسويق

> -- الموارد المالية

> -- التجديد والإستدامة

> -- إدارة أعمال وفنون الطهي

> -- إدارة الأحداث

> -- إدارة النوادي الصحية "السبا" و الرعاية الصحية

> • BBA بإدارة الضيافة الدولية (ثلاث سنوات ونصف متضمنة خمس فصول دراسية أكاديمية وفصلي تدريب) ويتيح هذا البرنامج المتميز لطلاب المجموعة الواحدة فرصة التنقل بين جامعات ليروش الثلاث المتواجدة في كل من سويسرا،أسبانيا والصين.

برامج الدراسات العليا:

>• الدبلوم العالي في إدارة أصول الضيافة الدولية (سنة ونصف متضمنة فصلين من الدراسة الأكاديمية وفصل تدريب)

> • دبلوم العالي للدراسات العليا في إدارة أصول الضيافة الدولية (سنتين متضمنتين ثلال فصول دراسية أكاديمية وفصل تدريب)

> تم تصميم المناهج الدراسية للدراسات العليا للذين يريدون تغير مهنتهم أو الطلاب الذين يحتاجون إلى اكتساب المهارات الإدارية الأساسية لعمليات الضيافة.

برامج الماجستير:

>• ماجستير في إدارة الأعمال (MBA) بإدارة الضيافة (سنة واحدة) مع التخصص في التسويق أو التمويل

> الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) يهدف إلى تطوير المهنيين الشباب ومنحهم المهارات اللازمة للتقدم إلى المناصب الإدارية العليا.