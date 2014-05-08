"الشباب والرياضة" تستضيف منال عمر لمناقشة تعظيم الطاقة الإيجابية

تستضيف وزارة الشباب والرياضة، بالإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، اليوم الخميس، الدكتورة منال عمر، استشارى الطب النفسى بمعهد الدراسات العليا للطفولة، وعلى حسن، نائب رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط، بمركز التعليم المدنى بالجزيرة فى تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويأتى ذلك ضمن فعاليات اللقاء السادس للصالون الثقافى، وتنفذه الوزارة تحت شعار "انطلق.. ثقافة.. قيم.. إبداع"، بالتعاون مع مؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة، ويتضمن اللقاء مناقشة تعظيم الطاقة الإيجابية لدى الشباب، ومسئولية الشباب تجاه السياسة الخارجية.