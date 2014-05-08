أخبار عاجلة

عانى من الوحدة وهكذا أوصاه والده قبل رحيله.. 14 معلومة عن هيثم أحمد زكي -
أدوار «أمينة رزق» كانت شرطًا لالتحاقها بالتمثيل.. 13 معلومة عن عواطف حلمي -
درس «الرسم» وعمل «صبي مكوجي» لمساعدة أسرته.. ما لا تعرفه عن علي الحجار -
جبل طارق.. أولى مشاكل أوروبا بعد "بركسيت" -
هيئات مقدسية تدعو للتصدي لدعوات متطرفة لاقتحام الأقصى في "عيد الفصح" -
حكاية الطفل سيد.. المتهم "قتله وغسّله ودفنه في مقبرة" بسبب "كلمة" -(صور) -
روما يبحث عن بطاقة العبور لنهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو -
فيدرير لا يسعى إلى صدارة التصنيف العالمي.. ولكنها ستأتي إليه -
بايرن يواجه هوفنهايم في البوندسليجا -
أتلتيكو مدريد يصطدم بريال سوسيداد في الليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

عمرو موسى” للحياه اللندنية”: السيسي في حال انتخابه لن يكون مبارك وسيلتزم بالدستور

Google+ Print
عمرو موسى” للحياه اللندنية”: السيسي في حال انتخابه لن يكون مبارك وسيلتزم بالدستور عمرو موسى” للحياه اللندنية”: السيسي في حال انتخابه لن يكون مبارك وسيلتزم بالدستور

عمرو موسى

قال عمرو موسى رئيس رئيس لجنة الخمسين إن لقاءاته في واشنطن جيدة جدًا، متوقعًا الإفراج عن المساعدات العسكرية الأمريكية المجمدة و«وقف استخدامها كسلاح تهديد ضد ».

واعتبر موسى في تصريحات لصحيفة ” الحياة اللندنية”  على هامش زيارته لواشنطن :” أن في حال انتخابه رئيسًا لن يكون تكرارًا للرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك” .

وقال إن مصر ” تمر بظروف غير طبيعية واستثنائية وهناك كثير من الضغوط في الداخل المصري” ، وتوقع أن تعود الأمور إلى طبيعتها بعد استتباب الاستقرار، وأن ينعكس هذا الأمر على المحاكمات والحياة الدستورية في البلاد.

وشدد موسى خلال ندوة في ” معهد الشرق الأوسط” على أن أي رئيس مقبل ” سيلتزم بالدستور وتوزيع السلطات ولن يكون ديكتاتوراً”،ة مضيفًا  :” السيسي في حال انتخابه لن يكون مبارك وسيلتزم بالدستور، وسيكون رئيسًا حازمًا وطنيًا ومنفذًا وسيقوم بإصلاحات اقتصادية شاملة” .

وعن مصير تنظيم الإخوان قال رئيس لجنة الخمسين لتعدبل الدستور :” إن الدستور المصري يفتح الباب للتعددية الحزبية، وإذا قبل به الإخوان ونبذوا العنف والارهاب فهناك طريق الى الأمام” ، مضيفًا :” أي دولة تحترم نفسها لا يمكن أن تقبل بالإرهاب والعنف والفوضى” ، رافضًا اعتبار الحكم الحالي أو رئاسة السيسي ” حكماً للعسكر” ، مصنفاً إياها باعتبارها ديمقراطية دستورية” .

وشدد موسى على أن السيسي يتطلع إلى علاقات بناءة مع الولايات المتحدة”،  وقال موسى :” إن اللقاءات التي قام بها في واشنطن كانت جيدة جداً وبحثنا بالأمور السلبية والايجابية” .

وأضاف أن «هناك جمهورية ثالثة قادمة لمصر ومقاربة جديدة للعلاقة المصرية – الأمريكية».

وتوقع «خروج موضوع المعونة الأمريكية من كونه سلاحاً للضغط على مصر، وألا يعود سلاح تهديد لواشنطن ضد القاهرة».

وأوضح أن المقاربة الجديدة ستكون مبنية على «المصالح الاستراتيجية وتبادل الآراء بين الجانبين».

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا

نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002

الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002