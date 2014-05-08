«الجربا»: انتخابات الرئاسة السورية «إهانة لشعبنا»

قال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أحمد الجربا، إنه «ليس متشائمًا» من لقائه مع لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس الأمريكي، الأربعاء، لإقناعهم بأهمية تزويد المعارضة بأسلحة لـ«تحييد سلاح الجو السوري».

وأضاف «الجربا»، في لقاء مع وكالة «الأناضول» للأنباء التركية وقناة الحرة الأمريكية: «لقد كان اجتماعًا شفافًا، تحدثنا فيه بكل وضوح عن الوضع في سوريا، واستمعوا هم لوجهة نظرنا».

ولفت إلى حالة من «الضبابية» كانت موجودة في رؤى أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس حاول هو وأعضاء الوفد المرافق له تبديدها، موضحا: «كان هناك سوء فهم وغموض، لكن الآن هناك نوع من التقدم، ولا يزال هناك لقاءات أخرى مع الكونجرس».

وقال إن الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في سوريا 3 يونيو المقبل «إهانة للشعب السوري» موضحاً أن «السوريين رفضوها منذ 3 سنوات مضت».

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف من هذه الانتخابات، قائلا: «الرد يجب أن يكون بيد هذا المجتمع (الدولي) فلقد فعلنا ما علينا وسنواصل فعل ما علينا».