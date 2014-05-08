أمطار غزيرة ورعدية وموجة برد ورياح شديدة بشمال سيناء

تعرضت محافظة شمال سيناء ( فى الساعات الأولى من صباح اليوم ) لسقوط أمطار غزيرة .. مصحوبة بأصوات رعدية وبرق وموجة برد ورياح شديدة وانخفاض كبير فى درجة الحرارة .. مما أثر على الحركة التجارية والأسواق ، وأدت الى تجمع كميات من المياه فى الشوارع وعلى الطرق .

كما أدت الظروف الجوية السيئة التى تتعرض لها المحافظة الى قطع الكهرباء عن مدن ومراكز ومناطق المحافظة .. وتشهد الطرق الرئيسية والفرعية حذرا من السائقين وبطؤ فى حركة السير خشية وقوع حوادث .

ومن جهة أخرى .. تتابع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تطورات الظروف الجوية ، وهناك إتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية حول الظروف الجوية وتوقعات حدوث سيول ، ولم تتلق الغرفة أية بلاغات أو إخطارات بأى شىء غير عادى حتى الآن .

أ ش أ