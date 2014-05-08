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محافظ الخرج يرعى حفل تخريج الدفعة الرابعة من طلاب مدارس الجامعة الأهلية

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محافظ الخرج يرعى حفل تخريج الدفعة الرابعة من طلاب مدارس الجامعة الأهلية محافظ الخرج يرعى حفل تخريج الدفعة الرابعة من طلاب مدارس الجامعة الأهلية

    رعى محافظ الخرج شبيلي بن مجدوع آل مجدوع أمس الأول حفل تخريج الدفعة الرابعة من طلاب ثانوية مدارس الجامعة الأهلية وذلك على مسرح المركز الثقافي في الخرج بحضور مديري الإدارات الحكومية.

وبدئ الحفل بمسيرة الخريجين، تلاها الحفل الخطابي بآيات من القرآن الكريم ثم ألقى المشرف العام على مدارس الجامعة فيصل الشدي كلمة شكر فيها محافظ الخرج على رعايته الحفل وهنأ أولياء الأمور على تخرج أبنائهم وأكد دور المدرسة في تقديم الخدمات التعليمية والتربوية لأبناء المحافظة وخدمات التدريب وتدريب الطلاب في القياس والقدرات متمنياً للخريجين التوفيق والنجاح. عقب ذلك ألقى مدير المدرسة صالح بن هادي الحبابي كلمة تطرق فيها لماحققته المدرسة من انجازات على المستوى المحلي والعالمي. ثم شاهد الحضور عرضاً عن أنشطة مدارس الجامعة عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين ثم ألقيت قصيدة بعنوان "حنين الماضي" عقبها قدم أوبريت إنشادي أداها طلاب متوسطة وثانوية الجامعة. وفي نهاية الحفل كرم محافظ الخرج المشرفين التربويين والمعلمين المتميزين والطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية فيما قدم طلاب ثانوية الجامعة هدية تذكارية لمحافظ الخرج تقديراً على رعايته للحفل.

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