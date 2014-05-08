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بلدية ينبع تتسلم سوق الخضار والسمك.. والاتجاه لسعودة النشاطات بالمحافظة

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بلدية ينبع تتسلم سوق الخضار والسمك.. والاتجاه لسعودة النشاطات بالمحافظة بلدية ينبع تتسلم سوق الخضار والسمك.. والاتجاه لسعودة النشاطات بالمحافظة
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محافظ ينبع يترأس اجتماع لجنة السعودة

ينبع – محمد حمدان الصواب

    ترأس محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحيى السليم بصالة الاجتماعات بمقر المحافظة يوم أمس اجتماعا برئيس وأعضاء لجنة السعودة بالمحافظة وذلك بحضور رئيس بلدية ينبع الدكتور حاتم طه ومدير الثروة السمكية بينبع أسامة الأحمدي، اثنى من خلاله محافظ ينبع بجهود اللجنة في سوق الخضار وسوق السمك وما حققته اللجنة من نتائج متميزة في سعودة الوظائف في تلك الأنشطة وإتاحة فرص العمل أمام شباب المحافظة الراغبين في العمل وكسب الرزق وقد تناول الاجتماع مناقشة تسليم سوق الخضار والسمك لمراقبي البلدية حيث تم خلال الاجتماع مناقشة سوق الخضار والمسؤولية التامة من البلدية عليه ومناقشة آلية تسليم سوق السمك للبلدية بعد سعودته حيث اتفق المجتمعون على قيام مراقبي البلدية بالعمل على استلام سوق الخضار والسمك لمتابعته وفي حالة وجود مخالفة يتم الاتصال باللجنة من أجل ضبط المخالفة والمخالف وأوضح رئيس لجنة السعوده سعيد الرجبي أن اللجنة لديها مهام قادمة وهي سعودة العديد من المناشط التجارية بالمحافظة وسيكون لها اكبر الأثر في إيجاد فرص عمل اكبر أمام أبناء المحافظة والمراكز التابعة لها.

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