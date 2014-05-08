تعليم المدينة المنورة يدشن ملتقى معلمي التربية الفنية

دشن مدير عام التربية والتعليم بالمدينة المنورة ناصر العبدالكريم أعمال البرنامج الختامي لملتقى معلمي التربية الفنية الأول الذي أقيم بمركز الهوايات تحت شعار "رفع وتحسين كفاءة أداء معلمي التربية الفنية التعليمي والمهني" بحضور المساعد للشؤون التعليمية خالد الوسيدي.

وكان المدير العام قد تفقد مقرات الورش التدريبية والدورات بدأها بورشة الفوتوشوب ثم ورشة الرسم والتصوير وورشة الرسم على الزجاج وورشة الأشغال والطباعة وتجول في معمل الخزف والخامات مبديا إعجابه بما شاهده من تفاعل كبير من المعلمين والمشرفين المشاركين في هذه الورش.

بعد ذلك افتتح معرض ملتقى معلمي التربية الفنية الأول والذي يحوي أبرز منتجات دورات وورش الملتقى، وفي الختام كرم المدير العام المدارس والمشرفين والمعلمين المشاركين في الملتقى، كما كرم الطلاب الفائزين في مسابقات التربية الفنية على المستويين المحلي والدولي.

من جانبه اوضح رئيس قسم التربية الفنية هاني شربيب أن الملتقى يهدف إلى التعريف بأهمية الفنون وارتباطها بالمجتمع والارتقاء بالمستوى الفني وبث روح التفاعل بين المعلمين لإثراء حركة الفن التشكيلي بالمنطقة لافتا إلى أنه يقام أول مرة على مستوى المدينة حيث استفاد من الورش التي نفذت فيه أكثر من 150 معلما وزائرا، متيحا فرصة كبيرة للتعارف بين معلمي التربية الفنية في جو فني وأخوي ممتع كما تم خلاله تناقل وتبادل الخبرات بين المعلمين في مختلف المجالات الفنية.