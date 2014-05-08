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الخدمات الوقائية بسجون الطائف تدعم الخطة التثقيفية للوقاية من كورونا

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الخدمات الوقائية بسجون الطائف تدعم الخطة التثقيفية للوقاية من كورونا الخدمات الوقائية بسجون الطائف تدعم الخطة التثقيفية للوقاية من كورونا

    عززت لجنة الخدمات العلاجية والوقائية للسجناء بمحافظة الطائف الإجراءات الوقائية، وطرق التبليغ للحالات المشتبهه للنمط الجديد لفيروس كورونا ضمن خطة عملها، كما كثفت التوعية الصحية اللازمة للنزلاء بالسجون والعاملين بها، وذلك في اجتماعها الخاص بخصوص هذا المرض والذي عقد بمكتب مدير عيادات السجون بالطائف المقدم أحمد الزهراني.

وقامت اللجنة بالتنسيق مع المراكز والمستشفيات الصحية المعنية لتطبيق الإجراءات الوقائية القصوى لمنع ظهور وانتشار العدوى بهذا الفيروس خاصة بين نزلاء السجون، وتابع مدير إدارة سجون الطائف المكلف العميد معدي منصور البقمي الإجراءات المتخذة. يذكر أن اللجنة نفذت محاضرات توعية تعريفية، ووزعت مطويات تثقيفية بهذا المرض للنزلاء والعاملين بسجون الطائف، وتم تعريفهم بكيفية الوقاية منه للحد من انتشاره بين النزلاء والعاملين.

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