ضبط عدد “4 ” قضايا مخدرات بسوهاج

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج من ضبط عدد “4 ” قضايا مخدرات بيانها كالتالي :-

> 1- عدد ” 200 ” قرص تراما دول المخدر حيازة جمال محمد عبد العال حسين سن 40 عامل ، ويقيم شارع سعد زغلول بندر طما 00 بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات ، بقصد الاتجار – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2085 إداري مركز طما 2014 .

2- عدد ” 4 ” قرص تامول المخدر وسلاح ابيض حيازة عبد الحميد صابر عبد الحميد احمد سن 23 عامل ويقيم كوم الصعايدة – مركز جرجا00 بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي والسلاح الأبيض بقصد الدفاع – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1272 إداري مركز جرجا 2014 .

3-عدد ” 10 ” قرص مجهول النوع والمصدر يشتبه أن تكون أقراص مخدرة حيازة الحسن ناصر جاد محمد سن 25 سائق ومقيم مدينة ناصر قسم ثان سوهاج 00 بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1645 إداري قسم ثان سوهاج 2014 .

4- تمكن الملازم أول عبد الحليم عمر عبد الحليم – ضابط وحدة الاشتباه من ضبط [ عدد " 12 " قرص أبترييل المخدر ] حيازة رامي كمال عايد احمد سن 38 ومقيم الزوك الغربية – مركز المنشاة 00 بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1643إداري

> قسم ثان سوهاج 2014م