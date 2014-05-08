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هيجل يبحث مع رئيس جيبوتي تفاصيل تمديد ايجار قاعة عسكرية

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هيجل يبحث مع رئيس جيبوتي تفاصيل تمديد ايجار قاعة عسكرية هيجل يبحث مع رئيس جيبوتي تفاصيل تمديد ايجار قاعة عسكرية

اجتمع وزير الدفاع الامريكي تشاك هيجل اليوم الاربعاء مع اسماعيل عمر جيلة رئيس جيبوتي بمقر وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) وذلك بحضور رئيس هيئة الاركان المشتركة الامريكي الجنرال مارتن ديمبسي.

وذكر بيان صدر عن البنتاجون ان الاجتماع الذي استغرق نحو ثلاثين دقيقة تناول المصالح الامنية الاقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك مكافحة الارهاب.

كما بحث الجانبان تفاصيل تمديد ايجار القاعدة العسكرية ليمونييه لمدة ثلاثين عاما اخرين.واكد هيجل خلال الاجتماع التزام الولايات المتحدة بدعم الامن في منطقة القرن الافريقي والجهود الرامية لمنع تنظيم القاعدة وجماعة شباب المجاهدين الصومالية من تهديد الاستقرار وحرية التجارة في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة قد حصلت على موافقة جيبوتي على تمديد ايجار القاعدة العسكرية وذلك خلال اجتماع الرئيس الامريكي باراك اوباما ورئيس جيبوتي امس بالبيت الابيض. وصرح اوباما بان قاعدة ليمونييه ذات اهمية كبيرة لاعمال الفوات الامريكية في القرن الافريقي.

أ ش أ

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