حميد النعيمي يشيد بإنجازات مؤسسة محمد بن راشد الخيرية

أثنى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان على المبادرات الخيرية والإنسانية التي تقوم بها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، مؤكدا أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحرص على توفير كل ما يحتاجه المواطن الإماراتي وتقدم له في سبيل ذلك كل ما يحتاجه من دعم ومساندة ليعيش حياة كريمة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالديوان الأميري أمس المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية. وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بجهود مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية داخل الدولة.

برامج خيرية

واستمع صاحب السمو حاكم عجمان من إبراهيم بوملحه إلى شرح واف عن البرامج والمشاريع والأعمال الخيرية التي قامت وتقوم بها المؤسسة في مختلف المناطق، مؤكداً أن النجاحات التي حققتها المؤسسة على صعيد العمل الخيري والإنساني تأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية من راعي المؤسسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،وقدم بوملحه شرحاً وافياً عن مشروع «توفير خيم العزاء» الذي دشنته المؤسسة في إمارة عجمان كأول إمارة يتم فيها تطبيق المشروع بالتعاون مع مؤسسة إيمز جروب التابعة لحكومة عجمان وبلغت تكلفته 250 ألف درهم.

حضر اللقاء الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري بعجمان وعبدالله أمين الشرفاء المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان ونبيل قرقاش عضو مجلس أمناء المؤسسة وأحمد حسن الفوره الرئيس التنفيذي لمؤسسة إيمز جروب وصالح زاهر مدير المؤسسة وعدد من كبار المسؤولين.

انطلاق تصفيات "أجمل ترتيل"

انطلقت السبت الماضى التصفيات المبدئية لمسابقة أجمل ترتيل فى دورتها الثامنة التى تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بمقرها الجديد فى منطقة الممزر . وذكر المستشار إبراهيم محمد بوملحه رئيس اللجنة المنظمة للجائزة بأن عدد المتسابقين لهذه الدورة بلغ 432 متسابقًاً من جميع الفئات وهى فئة براعم القرآن وفئة فتيان القرآن وفئة شباب القرآن وفئة أئمة المساجد وفئة أجمل أذان.

وقال بانه قد جرى تخصيص أيام السبت والأحد والاثنين للمتسابقين المتقدمين من دبي من فئات البراعم والفتيان والشباب وإئمة المساجد بينما جرى تخصيص يوم الثلاثاء للمتسابقين فى نفس الفئات من إمارة الشارقة ويوم الأربعاء لمتسابقي الفجيرة وراس الخيمة ويوم الخميس لمتسابقي أبوظبي والعين كما تم تخصيص يوم الجمعة لمتسابقي أجمل أذان من جميع مناطق الدولة ، ومن جهته قال الدكتور محمد سلطان العلماء بأن لجنة التحكيم التى جرى تشكيلها خصيصا لهذه المسابقة قد فرغت وحتى يوم أول من أمس من اختبار 180 متسابقاً من جميع الفئات. دبي ـ البيان