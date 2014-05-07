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جاروليم ' معشوق الأهلي ' قد يعود للدوري السعودي

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جاروليم ' معشوق الأهلي ' قد يعود للدوري السعودي جاروليم ' معشوق الأهلي ' قد يعود للدوري السعودي

يقترب التشيكي كارل جاروليم المدير الفني السابق لأهلي جدة من العودة إلى الدوري السعودي ليستأنف مسيرته مع الكرة مرة أخرى.

وأكد الإعلامي السعودي تركي العجمة في برنامجه التليفزيوني "كورة" أن أحد الأندية السعودية وصل لمرحلة متقدمة في المفاوضات مع جاروليم.

ويمتلك جاروليم شعبية كبيرة بين جماهير الأهلي بعدما توج معه بكأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2011 – 2012، كما قاد الأهلي لنهائي دوري أبطال آسيا واحتل المركز الثاني بالدوري السعودي في ذات الموسم.

وبعد رحيل جاروليم عن الأهلي انتقل لتدريب نادي الوحدة الإماراتي ولكنه لم يقدم النتائج المرجوة ليعود إلى بلاده ليتولى قيادة فريق ملادا بوليسلاف.

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