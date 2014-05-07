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هل ترك كارينيو النصر من أجل الأهلي؟

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هل ترك كارينيو النصر من أجل الأهلي؟ هل ترك كارينيو النصر من أجل الأهلي؟

ذكرت صحيفة "الوطن" أن الأورجوياني دانيال كارينيو المدير الفني السابق لنادي النصر على رأس قائمة المرشحين لخلافة البرتغالي المستقيل فيتور بيريرا.

واستقال بيريرا من منصبه كمدير فني للنادي الأهلي بعد هزيمة الفريق في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الشباب بثلاثة أهداف دون رد بالإضافة لفشله في تحقيق أي إنجاز محلي رغم الإمكانيات الكبيرة التي أتيحت له.

بينما حقق كارينيو نجاحا كبيرا مع النصر في الموسم المنقضي وقاد "العالمي" للفوز ببطولة الدوري للمرة الأولى منذ عام 1995، كما أنهى سيطرة الهلال على بطولة كأس ولي العهد بعد سبعة ألقاب متتالية.

كوزمين بديل محتمل

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "المدينة" أن الأهلي يفاضل بين كارينيو والروماني كوزمين المدير الفني لنادي الأهلي الإماراتي.

ذلك وخصوصا أن الإدارة الأهلاوية تبحث عن مدرب معروف على الساحة التدريبية، وتفضل أن يكون له تجربة سابقة بالدوري السعودي.

يذكر أن كوزمين تولى تدريب الهلال في الفترة من 2007 وحتى 2009 وحقق معه لقب الدوري السعودي في موسم 2007 – 2008 بالإضافة لكأس ولي العهد في موسمي 2007 – 2008 و2008 – 2009.

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