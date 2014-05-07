الجيش الحر يعاقب بالإعدام عميد منشق عاد إلى صفوف نظام «الأسد»

أصدرت المحكمة العسكرية، التابعة لهيئة أركان الجيش السوري الحر المعارض، الأربعاء، حكما بإعدام العميد محمد أبو زيد، لعودته إلى النظام السوري بعد أكثر من عام ونصف من انشقاقه.

وبحسب مقطع فيديو يظهر فيه العقيد مالك عبد القادر، رئيس المحكمة، وهو يلقى بيان يتضمن الحكم والحيثيات الخاصة به، وجاء فيه أن العميد «أبو زيد»، الذي كان يشغل عضو هيئة القضاء العسكري بالجيش الحر، متهم بالخيانة والاتصال مع العدو.

وكان «أبو زيد» يشغل منصب رئيس المحكمة العسكرية في مدينة حلب ، قبل أن ينشق عن النظام في أغسطس 2012، غير أنه عاد مؤخرا إلى صفوف نظام بشار الأسد.