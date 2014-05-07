أخبار عاجلة

عانى من الوحدة وهكذا أوصاه والده قبل رحيله.. 14 معلومة عن هيثم أحمد زكي -
أدوار «أمينة رزق» كانت شرطًا لالتحاقها بالتمثيل.. 13 معلومة عن عواطف حلمي -
درس «الرسم» وعمل «صبي مكوجي» لمساعدة أسرته.. ما لا تعرفه عن علي الحجار -
جبل طارق.. أولى مشاكل أوروبا بعد "بركسيت" -
هيئات مقدسية تدعو للتصدي لدعوات متطرفة لاقتحام الأقصى في "عيد الفصح" -
حكاية الطفل سيد.. المتهم "قتله وغسّله ودفنه في مقبرة" بسبب "كلمة" -(صور) -
روما يبحث عن بطاقة العبور لنهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو -
فيدرير لا يسعى إلى صدارة التصنيف العالمي.. ولكنها ستأتي إليه -
بايرن يواجه هوفنهايم في البوندسليجا -
أتلتيكو مدريد يصطدم بريال سوسيداد في الليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

الجيش الحر يعاقب بالإعدام عميد منشق عاد إلى صفوف نظام «الأسد»

Google+ Print

أصدرت المحكمة العسكرية، التابعة لهيئة أركان الجيش السوري الحر المعارض، الأربعاء، حكما بإعدام العميد محمد أبو زيد، لعودته إلى النظام السوري بعد أكثر من عام ونصف من انشقاقه.

وبحسب مقطع يظهر فيه العقيد مالك عبد القادر، رئيس المحكمة، وهو يلقى بيان يتضمن الحكم والحيثيات الخاصة به، وجاء فيه أن العميد «أبو زيد»، الذي كان يشغل عضو هيئة القضاء العسكري بالجيش الحر، متهم بالخيانة والاتصال مع العدو.

وكان «أبو زيد» يشغل منصب رئيس المحكمة العسكرية في مدينة حلب ، قبل أن ينشق عن النظام في أغسطس 2012، غير أنه عاد مؤخرا إلى صفوف نظام بشار الأسد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه

بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل

فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب