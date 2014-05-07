بسمة بوسيل لتامر حسني: أنت الأول دائماً

طالب Group على موقع "Facebook" يحمل اسم "محبي تامر حسني وبسمة بوسيل" أن يعود الثنائي إلى بعضهما من جديد، وعلّق أحد الناشطين:"لا للطلاق"، بعد أنّ افتتح منشئ الـGroup الحديث بسؤاله "شو تحب تقول لهما؟" أرفقه بصورة تجمع المطرب المصري بزوجته المغربية، والذي أكّد خلافه معها وليس طلاقه منها.

وعلى الـGroup ذاته قالت إحدى المعجبات: "إنشالله ما يكون في طلاق ويصيروا مع بعض.. مع شويه تفاهم حيمشي الحال"، بينما نقل محبّوا الثنائي صورة "Screenshot" لحساب بسمة الشّخصي، يظهر فيها Post كتبته لتبارك لتامرعلى فوزه بجائزة الـMEMA، وأُرفقت الصّورة بتعليق عن كلام كانت قد قالته بسمة لزوجها :" always number one"، أي أنّه الأول دائماً.

ومن خلال الصور التّي تم تداولها، يحاول محبّو تامر وبسمة نجمة ستار أكاديمي إثبات أنّ العلاقة بينهما على ما يرام، ولا مجال للحديث عن طلاق بين الطرفين.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"