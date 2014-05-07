Selfie غير متوقعة ترعب كيم كاردشيان

يشهد "إنستغرام" على حب Kim Kardashian لإلتقاط صور الـ Selfie لنفسها ومشاركتها مع معجبيها.

إلا أنّ Selfie غير متوقعة جعلتها تشعر بالإرتباك والخوف، بعدما إقترب منها شاب في الشارع وإلتقط صورة معها بشكل مفاجئ.

ومن المؤكّد أنّ Kim، التي كانت تتجول في شوارع نيويورك، بدت جميلة في الصورة، رغم أنها لم تلحظ وجود الشاب إلا بعد أن إلتقط الصورة على غفلة.

يُذكر أن Kim Kardashian التي من المتوقّع أنّها تكون تزوجت سراً زارت نيويورك مع خطيبها Kanye West من أجل المشاركة بحفل "Met Gala 2014".



