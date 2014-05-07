أخبار عاجلة

عانى من الوحدة وهكذا أوصاه والده قبل رحيله.. 14 معلومة عن هيثم أحمد زكي -
أدوار «أمينة رزق» كانت شرطًا لالتحاقها بالتمثيل.. 13 معلومة عن عواطف حلمي -
درس «الرسم» وعمل «صبي مكوجي» لمساعدة أسرته.. ما لا تعرفه عن علي الحجار -
جبل طارق.. أولى مشاكل أوروبا بعد "بركسيت" -
هيئات مقدسية تدعو للتصدي لدعوات متطرفة لاقتحام الأقصى في "عيد الفصح" -
حكاية الطفل سيد.. المتهم "قتله وغسّله ودفنه في مقبرة" بسبب "كلمة" -(صور) -
روما يبحث عن بطاقة العبور لنهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو -
فيدرير لا يسعى إلى صدارة التصنيف العالمي.. ولكنها ستأتي إليه -
بايرن يواجه هوفنهايم في البوندسليجا -
أتلتيكو مدريد يصطدم بريال سوسيداد في الليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - المقاولون يضغط على الأهلي بالفوز على الإنتاج .. وهدف عالمي لفضل

Google+ Print
بالفيديو - المقاولون يضغط على الأهلي بالفوز على الإنتاج .. وهدف عالمي لفضل بالفيديو - المقاولون يضغط على الأهلي بالفوز على الإنتاج .. وهدف عالمي لفضل

استعاد المقاولون العرب أماله في المنافسة على التأهل للمربع الذهبي في الدوري الممتاز بالفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في الجولة الـ20.

أحرز ثنائية المقاولون محمد أبو شعيشع ومحمد فضل في الدقيقتين الثالثة و65 من عمر اللقاء.

وأصبح المقاولون في المركز الرابع برصيد 29 نقطة، بفارق نقطة عن الأهلي الوصيف والاتحاد السكندري الثالث وأربع نقاط عن سموحة المتصدر، بينما ظل الإنتاج الحربي أخيرا برصيد 13 نقطة.

وفي مباراة أخرى سحق الداخلية ضيفه الرجاء بخمسة أهداف مقابل هدف.

أحرز خماسية الداخلية لاما كولين هاتريك في الدقائق 42 و44 و49 وحسام سلامة في الدقيقة 44 وأحمد تمساح 95، سجل للرجاء طارق سامي وأمير قيصر في الدقيقتين 54 و87.

ويحتل الداخلية المركز السابع برصيد 22 نقطة، بينما ظل الرجاء عاشرا برصيد 15 نقطة.

وتمكن الجونة من الفوز على غزل المحلة بثلاثية نظيفة، عن طريق شريف أشرف في الدقيقتين 47 و66 وإسلام محارب في الدقيقة 63.

وظل الجونة خامسا في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 25 نقطة، بينما قبع المحلة في المركز التاسع برصيد 16 نقطة.

شاهد الفيديو بالضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه

بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي