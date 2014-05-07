بالفيديو - المقاولون يضغط على الأهلي بالفوز على الإنتاج .. وهدف عالمي لفضل

استعاد المقاولون العرب أماله في المنافسة على التأهل للمربع الذهبي في الدوري الممتاز بالفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في الجولة الـ20.

أحرز ثنائية المقاولون محمد أبو شعيشع ومحمد فضل في الدقيقتين الثالثة و65 من عمر اللقاء.

وأصبح المقاولون في المركز الرابع برصيد 29 نقطة، بفارق نقطة عن الأهلي الوصيف والاتحاد السكندري الثالث وأربع نقاط عن سموحة المتصدر، بينما ظل الإنتاج الحربي أخيرا برصيد 13 نقطة.

وفي مباراة أخرى سحق الداخلية ضيفه الرجاء بخمسة أهداف مقابل هدف.

أحرز خماسية الداخلية لاما كولين هاتريك في الدقائق 42 و44 و49 وحسام سلامة في الدقيقة 44 وأحمد تمساح 95، سجل للرجاء طارق سامي وأمير قيصر في الدقيقتين 54 و87.

ويحتل الداخلية المركز السابع برصيد 22 نقطة، بينما ظل الرجاء عاشرا برصيد 15 نقطة.

وتمكن الجونة من الفوز على غزل المحلة بثلاثية نظيفة، عن طريق شريف أشرف في الدقيقتين 47 و66 وإسلام محارب في الدقيقة 63.

وظل الجونة خامسا في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 25 نقطة، بينما قبع المحلة في المركز التاسع برصيد 16 نقطة.

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