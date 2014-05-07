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الأولوية للمنتخب الأول في حال رغب في ضم كوكا وصالح جمعة

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الأولوية للمنتخب الأول في حال رغب في ضم كوكا وصالح جمعة الأولوية للمنتخب الأول في حال رغب في ضم كوكا وصالح جمعة

حسم شوقي غريب المدير الفني لمنتخب ونظيره في الأوليمبي حسام البدري الجدل بشأن اللاعبين الذين يمكنهم الانضمام للفريقين في وقت واحد.

وأفاد موقع اتحاد الكرة المصري أن الثنائي اتفق على أن تكون الأولوية للمنتخب الاول بالنسبة لبعض اللاعبين أمثال أحمد حسن "كوكا" وصالح جمعة.

من جهته، أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأوليمبي موافقته على العرض الذي تلقاه اتحاد الكرة من نظيره الغاني لإقامة مباراة ودية بين منتخبى البلدين فى بداية الشهر المقبل.

كما تقرر أن يبدا المنتخب الاوليمبى معسكره يوم 20 مايو الجاري بقوامه الاساسي البالغ 34 لاعبا.

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