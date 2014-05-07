بالفيديو .. الاتحاد يشاهد ' جمال ' الأهلي

قاد عمرو جمال مهاجم الأهلي فريقه للفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون مقابل في الجولة 18 من الدوري الممتاز.

سجل جمال هدفي الفريق الأحمر في الدقيقتين العاشرة و74.

ورفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة ليحتل صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن سموحة، بينما تراجع الاتحاد للمركز الثالث بعدما توقف رصيده عند 30 نقطة.

واقترب الأهلي من حسم التأهل للدورة الرباعية قبل جولتين من نهاية المسابقة حيث أبعد منافسه المباشر ويمتلك مباراة أقل.

4-4-2

دخل الأهلي المباراة بطريقة 4-4-2 الكلاسيكية بتواجد الثنائي أحمد رؤوف وعمر جمال في خط المقدمة أمام رباعي الوسط.

واحتل محمود حسن تريزيجيه الجانب الأيمن بينما احتل عبد الله السعيد الجانب الأيسر وفي وسطهما لعب رامي ربيعة وحسام عاشور.

بدا الأهلي أفضل تنظيميا من الدقائق الأولى وأكثر انتشارا وهو ما منحه فرصة السيطرة على منتصف الملعب.

ونجح الأهلي في التقدم مبكرا بعدما استغل عمرو جمال سوء تفاهم بين حارس مرمى الاتحاد والدفاع واستقبل الكرة وسددها مباشرة داخل الشباك.

وفرض الأهلي سيطرته وهدأ إيقاع اللعب في ظل عجز الفريق الأخضر من الوصول إلى مرمى شريف إكرامي.

فتحي وتريزيجيه

في الشوط الثاني، ورغم تحفظ الفريقين وهدوء إيقاع اللعب استمر الأهلي على طريقته مع بعد الزيادات من الجانب الأيمن.

وشكل أحمد فتحي ومحمود تريزيجيه جبهة قوية في الجانب الأيمن هددت مرمى الاتحاد في أكثر من فرصة وبأكثر من طريقة.

فسدد فتحي كرتين أنقذهما إبراهيم فرج حارس الاتحاد واخترق تريزيجيه في أكثر من فرصة أخرى.

ومن كرة عرضية من الجانب الأيمن لعبها عبد الله السعيد نجح عمرو جمال في الارتقاء وسط الدفاع وحولها برأسه ببراعة إلى داخل الشباك.

ولم تفلح محاولات الاتحاد في الدقائق المتبقية لتقليل النتيجة وواصل الأهلي سيطرته حتى انتهى اللقاء بفوزه بهدفين دون مقابل.

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