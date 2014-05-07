مدرب الأهلي: الفارق أمام الاتحاد؟ الإصرار والعزيمة

أكد أحمد أيوب المدرب العام للأهلي أن الفارق الذي حدث أمام الاتحاد السكندري هو الإصرار والعزيمة على الفوز.

وتغلب الأهلي على الاتحاد السكندري بهدفين دون مقابل في الجولة 18 من الدوري الممتاز.

وقال ايوب في تصريحات عقب المباراة "قدمنا مباراة قوية، تختلف عن مبارياتنا الأخيرة بأنها مليئة بالعزيمة والإصرار على الفوز".

وتابع "الفوز هام لأنه أبعد عنا منافس مباشر، سنسعى لتأكيد التأهل للدورة الرباعية في المباراة المقبلة أمام المحلة".

وتقدم الأهلي إلى صدارة المجموعة برصيد 33 نقطة وبفارق الأهداف عن سموحة ومازال يمتلك مباراة مؤجلة.