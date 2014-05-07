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فتحي مبروك يسرد 3 أشياء غيرت شكل الأهلي

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فتحي مبروك يسرد 3 أشياء غيرت شكل الأهلي فتحي مبروك يسرد 3 أشياء غيرت شكل الأهلي

كشف فتحي مبروك المدير الفني للأهلي عن ثلاثة أسباب غيرت شكل الفريق الأحمر أمام الاتحاد السكندري مساء الأربعاء.

وتغلب الأهلي على الاتحاد السكندري بهدفين دون مقابل في الجولة 18 من الدوري الممتاز مما أعاد الفريق الأحمر لصدارة المجموعة.

وقال مبروك في تصريحات لـFilGoal.com "الفريق ظهر بصورة مختلفة أمام الاتحاد وذلك يرجع لعدة أسباب".

وفسر "السبب الأول هو صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة منذ عام وهو ما كان له أثر كبير عليهم بالفعل رأيته في أعينهم".

وتابع "حماس اللاعبين انعكس عليهم داخل الملعب ورأينا القتال والالتزام والتصميم على الفوز".

وأكمل "السبب الثالث كان الجلسات المتتالية مع اللاعبين لتأكيد لهم أن المباريات المقبلة مباريات كؤوس ولا تحتمل الإخفاق أو التفريط في أي نقطة".

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فيديو اليوم السابع