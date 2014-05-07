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مبروك يكشف عن أسباب الدفع بخيري

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مبروك يكشف عن أسباب الدفع بخيري مبروك يكشف عن أسباب الدفع بخيري

كشف فتحي مبروك المدير الفني للأهلي عن أسباب دفعه بأحمد خيري في مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري مساء الأربعاء.

وشارك خيري للمرة الأولى رسميا بقميص الأهلي في مباراة الفريق أمام الاتحاد التي انتهت بفوز حامل اللقب 2-0.

وقال مبروك لـFilGoal.com "دفعت بخيري بعدما شعرت بأننا سيطرنا على المباراة، أردت منحه بعض الدقائق لاكتساب الثقة".

وتابع "خيري لاعب مهم ولديه خبرة كبيرة نريد تجهيزه بالتدريج لكي يعود لمستواه حتى يكون إضافة للفريق".

وانتقل خيري للأهلي من الإسماعيلي الموسم الماضي ولكنه لم يشارك مع الفريق في أي مباراة بسبب إصابة طويلة في ركبته.

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