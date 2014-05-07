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حقيقة رفض الداخلية المصرية تأمين حياة غادة عبد الرازق

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حقيقة رفض الداخلية المصرية تأمين حياة غادة عبد الرازق حقيقة رفض الداخلية المصرية تأمين حياة غادة عبد الرازق

إنتشرت يوم الثلاثاء تصريحات عن لسان الفنّانة المصرية غادة عبد الرازق، تؤكّد فيها أنّ الداخلية المصرية رفضت التأمين على حياتها أثناء تصويرها مسلسل"السيدة الأولى" الذي يتم تنفيذه في استوديو ، ولهذا استعانت الممثلة بحارس شخصي لحمايتها وحراستها وهي عائدة ليلاً إلى منزلها.

"سيدتي نت" حاول الإتصال بغادة التي نشرت صوراً لها مؤخراً مع ابنتها استفزت بها جمهورها، إلا إنّها لم ترد على هاتفها، لذا اتصلنا بزوجها الإعلامي محمد فوده، وحينما واجهناه بتصريحات غادة، قال أنّ هذا الكلام عار تماماً عن الصحة، وأوضح أنّ تصوير المسلسل يجري حالياً في الأقصر، وليس في استوديو مصر، مضيفاً أنّ

غادة لم تطلب أصلاً من الداخلية الاستعانة بأفراد لحمايتها ولا تستعين بحارس شخصي.

وأنهى فوده كلامه قائلاً: "أنّ التّصوير يتم في جوٍ هادئ وآمن تماماً، ولا يوجد أي توتّر في منطقة التصوير، كما أنّ الدّاخلية لن تتأخر إذا طلب أحد منها أي أمر، فهي دوماً في خدمة الشّعب".

 

 

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