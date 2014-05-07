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القوات المسلحة تسلم محافظة “جنوب سيناء” أراضي لإنشاء منطقة صناعية بأبو زنيمة

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القوات المسلحة تسلم محافظة “جنوب سيناء” أراضي لإنشاء منطقة صناعية بأبو زنيمة القوات المسلحة تسلم محافظة “جنوب سيناء” أراضي لإنشاء منطقة صناعية بأبو زنيمة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن المنطقة الصناعية بأبو زنيمه تنتظر القرار الجمهوري وموافقة وزارة البيئة
> بعد جلسة تقيم الأثر البيئي الذي عقدت اليوم، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة سلمتهم جزء من أراضيها من أجل انشاء المنطقة الصناعية .

وأشار فودة إلى أن الحلم تحول لحقيقة من اجل استغلال الثروات المعدنية التي تصدر خام مشيرا الي انه هناك خطة عامة لإدخال المرافق للمنطقة.

وأضاف الدكتورعبد العال حسن  رئيس مركز تطوير التنمية الصناعية ان معظم البنية التحتية ليس لها اثر بيئي مضر للسكان مشيرا الي ان الدولة سوف تلتزم بحقوق لأجيال القادمة في المواد الخام والثروات التعدينية أوضح انه مستهدف توطين ٥مليون مواطن بسيناء .

وتابع حسن انه متوقع قيام صناعات كثيرة في تلك المنطقة تعتمد علي صناعات يطلق عليها شجرة الملح تعتمد علي مياه البحر
> مثل الكرستال ورمل الزجاج والسر اميك والسيلكون والإسمنت والرخام .

وأشار حسن ان تلك الصناعات سوف تنقل نقله غير مسبوقه مثل البرازيل وشيلي والأرجنتين، مؤكدًا حسن انه لا بديل لتلك المنطقة وتعتبر اهم مشروع اقتصادي بجنوب سيناء .

وأضاف حمدي زاهر رئيس جمعية مستثمري ابو زنيمه ان الدولة سوف تنشئ نفقين لربط سيناء بالمحافظات، وطرق جديدة وأشار زاهر ان المنطقة الصناعية سوف تنمي جنوب سيناء اجتماعيا وانشاء منطقة حرة .

وأوضح زاهر أن مصر تصدر سنويا بـ 2.7  مليار جنيه رخام .

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