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114 ألف تلميذ يؤدون امتحانات الشهادة الابتدائية بالمنيا الخميس

  • مصر
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استعدت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، لبدء امتحانات الشهادة الابتدائية، الخميس، حيث تم تجهيز 895 لجنة لاستقبال 114 ألفا و797 تلميذ وتلميذة على مستوى كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأكد اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، ضرورة توفير الأجواء المناسبة للتلاميذ أثناء أداء الامتحانات والمتابعة المستمرة من الصباح الباكر لسير الامتحانات وإبلاغه بأي معوقات للتغلب عليها فوراً، مشيرا إلى أنه تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات أولا بأول.

وقال محمد مدحت، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة والتأكد من أرقام الجلوس والهدوء والإضاءة الكافية والتهوية والاهتمام بأعمال النظافة مع حظر استخدام أجهزة المحمول داخل المدارس، وغلق الباب الخارجي للجان الامتحانات وعدم فتحه أثناء إجراء الامتحانات لأي سبب.

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