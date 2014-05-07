ضبط صيدلية أدوية بـ 2 مليون جنيه مع 3 ركاب بالمطار

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء صيدلية أدوية مستوردة قيمتها 2 مليون جنيه داخل 6 حقائب كبيرة بصحبة 3 ركاب مصريين لدى عودتهم من قطر وتم إحتجاز المضبوطات وتحرير محاضر للركاب .

> أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب الطائرة القطرية القادمة من الدوحة إشتبه أحمد خليل ومحمود عبدالرحمن نائبا مدير الجمرك فى حقائب 3 ركاب حيث يحمل كل راكب حقيبتين كبيرتين وأمام محمد عبدالحميد مدير الجمرك ورئيس قسم الجمرك عبدالحكيم محمد تم فتح الحقائب وتبين وجود أدوية مستوردة لعلاج عدة أمراض قيمتها 2 مليون جنيه وتم إحتجاز المضبوطات وتحرير محاضر للركاب الذين وافقوا على التصالح وسداد الغرامات والرسوم الجمركية المقررة عليهم مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضدهما .