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ننشر أسماء قيادات الإخوان المرحلين من قطر إلي سويسرا وتركيا وليبيا

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ننشر أسماء قيادات الإخوان المرحلين من قطر إلي سويسرا وتركيا وليبيا ننشر أسماء قيادات الإخوان المرحلين من قطر إلي سويسرا وتركيا وليبيا

كشفت مصادر مطلعة بالعاصمة القطرية الدوحة عن أن الديوان الأميري بدأ في تنفيذ ماتم الاتفاق عليه في الرياض مع من خلال طرد قيادات جماعة الإخوان وعدم دعم  جماعات العنف في أو في دول الخليج العربي.

وأكدت المصادر أن الدوحة بدأت في اثبات جديتها من خلال ترحيل عدد كبير من الاخوان خاصة من جيل الوسط وقيادات معروفة إلي كل من ليبيا والسويد وسويسرا وتركيا وأبرز المرحلين هم عاصم عبدالماجد  القيادي بالجماعة الاسلامية ومحمود حسين  أمين عام جماعة الاخوان و القيادي الإخواني محمد جمال حشمت والوزير الاخواني في عهد مرسي محمد محسوب وحاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط.

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