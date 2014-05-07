الفريدي من الاتحاد للنصر .. أحدث الصفقات ' المليونية السعودية '

فتح انتقال أحمد الفريدي نجم نادي الهلال والاتحاد السابق إلى النصر ملف انتقال النجوم بين أندية القمة في الكرة السعودية.

وانضم الفريدي إلى النصر مقابل حوالي 20 مليون ريال سعودي بعد أن قضى ما يقارب العامين في صفوف الاتحاد.

وجاء رحيل الفريدي عن صفوف العميد بعدما فشل في فرض نفسه على تشكيلة الفريق الأساسية سواء مع الإسباني بينات أو مع السعودي خالد القروني.

ولا يعد الفريدي أول لاعب اتحادي ينتقل إلى النصر إذ سبقه في ذلك نجمين من أشهر من أنجبتهم الكرة السعودية.

سعيد غراب

يعد سعيد غراب أحد أساطير الكرة السعودية على مرة تاريخها وكان النجم الأول في صفوف الاتحاد في فترة الستينيات وكان من الصعب تخيل مغادرته لصفوف العميد ولكنه فجر المفاجأة في عام 1968 وانتقل إلى نادي النصر.

وتسبب انتقال غراب في صدمة هائلة لجماهير الاتحاد وحاول اللاعب تبرير ذلك القرار بأن نقل عمله إلى مدينة الرياض هو ما أجبره على فعل ذلك وهو ما لم يكن مقنعا لجماهير النمور.

فيما انتشرت بعد الراويات تتحدث عن أن غراب رحل عن الاتحاد "رغما عنه" ولكن لم تؤكد أو تنفى هذه الروايات ليظل رحيل غراب عن العميد أحد أسرار الكرة السعودية.

محمد نور

يعتبر محمد نور هو رمز نادي الاتحاد في السنوات الأخيرة وهو اللاعب الأكثر شعبية بين جماهير العميد.

ارتدى نور قميص الاتحاد لمدة 17 عاما متواصلة إذ بدأ مشواره مع الفريق في عام 1996 واستمر ليصنع نجوميته وشهرته ليصبح الرمز ومحبوب الجماهير حتى عام 2013.

في عامه الأخير بقميص الاتحاد تفاقمت المشكلات بينه والإدارة السابقة للنادي بقيادة محمد الفايز ونائبه عادل جمجوم وهو ما اضطر أسطورة النمور إلى مغادرة صفوف الفريق ليجد في صفوف النصر البديل لناديه القديم.

حصد نور مع النصر خلال الموسم المنقضي بطولتي الدوري وكأس ولي العهد ويبدو أنه سيعود إلى بيته القديم قريبا وخصوصا بعد استقدام "العالمي" للمدير الفني الإسباني راؤول كانيدا الذي ليس على وفاق مع نور خلال فترة تولي كانيدا مسؤولية تدريب الاتحاد في عام 2012.