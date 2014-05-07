ضبط رجل أعمال قطرى حاول تهريب 81 ألف جنيه بالمطار

ألقت سلطات مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء القبض على رجل أعمال قطرى حاول تهريب 81 ألف جنيه مخالفا قوانين إنتقال النقد المصرى بصحبة الركاب داخل حقيبة يده لدى وصوله من قطر ودخوله صالة الخدمة المميزة .

أثناء إنهاء إجراءات الراكب القطرى رجل أعمال من الصالة المميزة والقادم على الطائرة القطرية من الدوحة تم الإشتباه فى حقيبة يده حيث أوضح جهاز الأشعة الخاص بفحص حقائب الركاب وجود أجسام معتمه بداخلها وبفتحها أمام ” محمد عبدالحميد ” مدير الجمرك ونائبه ” عبدالحكيم محمد ” تبين وجود 81 ألف جنيه بداخلها ممايخالف قوانين إنتقال النقد المصرى بصحبة الركاب والذى يسمح للراكب بإصطحاب 5 آلاف جنيه فقط ، بعرض الأمر على ” أحمد حسن عبدالمجيد” رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بمنح الراكب 5 آلاف جنيه ومصادرة الباقى وتحرير محضر للراكب وإحالته لنيابة الأموال العامة .