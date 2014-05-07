إصابة 7 أشخاص بينهم 3 مجندين في حادثين تصادم في المنيا‎

شهد الطريق الصحراوي بالمنيا حادثي انقلاب سيارتين نتج عنهما إصابة 7 أشخاص بينهم 3 مجندين .

تلقي اللواء أسامة متولي مدير امن المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجده يفيد انقلاب الميكروباص رقم 5006 رحلات سوهاج علي الطريق الصحراوي وقد أسفر الحادث عن إصابة كلا من احمد عبد الرسول خليل 21 سنه مجند من قنا واحمد عزوز محمود 21 سنة مجند عبد الرحمن عبد الحميد أنور 21 سنه مجند من الأقصر .

وأصيب 4 اشخاص اخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل علي الطريق الصحراوي الشرقي وهم محمد حسين محمود وحسن محمد غانم 24 سنه وعبد الرحيم احمد علي 11 سنه طالب واحمد علي السيد 35 سنه وقد تم نقلهم الي المستشفي العام ببني مزار وتبين انهم جميعا من بني صامت التابعه لمركز بني مزار