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أنغام تنتهى من تسجيل8 أغانى بألبومها القادم

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أنغام تنتهى من تسجيل8 أغانى بألبومها القادم أنغام تنتهى من تسجيل8 أغانى بألبومها القادم

أنتهت الفنانة أنعام من تسجيل 8أغانى من ألبومها القادم،ولذى يعد الأول لها مع شركة رزناما.

أنغام تتعاون لأول مرة بألبومها مع الملحنان عزيز الشافعى،ورامى جمال،
> ذلك من خلال أغنيتين كتبهما الشاعر أمير طعيمة،وقام بالتوزيع الموسيقى لأغنية الأول الموزع طارق مدكور،بينما وزع أحمد إبراهيم الأغنية التى لحنها رامى ،وهى بعنوان”لية مقلتش من أولها”.

أنغام طرحت منذ تعاقدها مع “روزناما”أغنيتين،الأولى “أجمل مكان” التى غنتها فى برنامج ستار أكاديمى،والثانية “رسالة إلى أمى” وطرحتها خلال عيد الأم، هى من ألحان المنتج هشام جمال،كلمات أمير طعيمة ،وتوزيع مادى.
> يذكر ان أنغام كشسفت أنها تدرس عرضا لتقديم أول فيلم سينمائى لها،وذلك خلال الحفل الذى أقامة نادى رتارى جيزة نورث لتكريمها أمس الثلاثاء

 

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