مفوضية الاتحاد الأوروبى تقدم منح للباحثين بجامعة المنصورة

نظمت جامعة المنصورة ندوة عن دور الجهات المانحة والاتحاد الاوروبى فى دعم أنشطة الابتكار والإبداع البحثي بالتعاون مع برنامج المنح بمفوضية الاتحاد الاوروبى ومؤسسة مصر الخير ومركز ريادة الأعمال والإبداع التكنولوجى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت رعاية الدكتور السيد احمد عبد الخالق رئيس الجامعة وريادة الدكتورة ماجدة نصر احمد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وتنظيم الدكتور فرج إبراهيم مدير مركز المنح الدولية .

قام بعرض المنح الدكتورة زينب الصدر المدير التنفيذي لبرنامج RDI & HORIZON2020 بمفوضية الاتحاد الاوروبى

> المهندسة سالي متولي مديرة البحوث والابتكار بمؤسسة مصر الخير ، المهندسة رشا طنطاوي رئيس قسم ريادة الأعمال بمركز ريادة الأعمال والإبداع التكنولوجي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

حضر اللقاء عدد كبير من الباحثين بجامعة المنصورة وأعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات والوكلاء بالكليات المختلفة .

وأشارت الدكتورة ماجدة نصر ان التميز لجامعة المنصورة فى مجالات كثيرة وهناك منح فى كافة المجالات وهناك المشروعات البحثية والجامعة تعمل على تدعيم البحث العلمي بكل ما لديها من اماكانيات وطاقات ليعود بالنفع على المجتمع .

وقدم الدكتور السيد عبد الخالق الشكر للجهات المانحة على التعاون المثمر مع الجامعة وباحثيها .

وأشار أننا نعد قانون جديد للتعليم العالي وهناك باب كامل للبحث العلمي ويجب علينا أن نحقق التلاقي بين البحوث الأساسية والبحوث التطبيقية .

وأكد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي الذي يعمل على تلبية احتياجاتنا وهناك هيئات تدعم الباحثين والمعامل وذلك يصب فى خدمة البحث العلمي وخدمة مصر كلها .

كما أشار أن الأمم تتسابق على المستقبل من خلال العقول والبحث العلمي و الجامعة لديها خطة للبحث العلمي ولدينا أولويات تراعى مشاكلنا في القطاع الصحي وقطاع الدواء والقطاعات المختلفة .

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