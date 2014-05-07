أخبار عاجلة

عانى من الوحدة وهكذا أوصاه والده قبل رحيله.. 14 معلومة عن هيثم أحمد زكي -
أدوار «أمينة رزق» كانت شرطًا لالتحاقها بالتمثيل.. 13 معلومة عن عواطف حلمي -
درس «الرسم» وعمل «صبي مكوجي» لمساعدة أسرته.. ما لا تعرفه عن علي الحجار -
جبل طارق.. أولى مشاكل أوروبا بعد "بركسيت" -
هيئات مقدسية تدعو للتصدي لدعوات متطرفة لاقتحام الأقصى في "عيد الفصح" -
حكاية الطفل سيد.. المتهم "قتله وغسّله ودفنه في مقبرة" بسبب "كلمة" -(صور) -
روما يبحث عن بطاقة العبور لنهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو -
فيدرير لا يسعى إلى صدارة التصنيف العالمي.. ولكنها ستأتي إليه -
بايرن يواجه هوفنهايم في البوندسليجا -
أتلتيكو مدريد يصطدم بريال سوسيداد في الليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مفوضية الاتحاد الأوروبى تقدم منح للباحثين بجامعة المنصورة

Google+ Print
مفوضية الاتحاد الأوروبى تقدم منح للباحثين بجامعة المنصورة مفوضية الاتحاد الأوروبى تقدم منح للباحثين بجامعة المنصورة

نظمت جامعة المنصورة ندوة عن دور الجهات المانحة والاتحاد الاوروبى فى دعم أنشطة الابتكار والإبداع البحثي بالتعاون مع برنامج المنح بمفوضية الاتحاد الاوروبى ومؤسسة الخير ومركز ريادة الأعمال والإبداع التكنولوجى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت رعاية الدكتور السيد احمد عبد الخالق رئيس الجامعة وريادة الدكتورة ماجدة نصر احمد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وتنظيم الدكتور فرج إبراهيم مدير مركز المنح الدولية .

قام بعرض المنح الدكتورة زينب الصدر المدير التنفيذي لبرنامج RDI & HORIZON2020 بمفوضية الاتحاد الاوروبى
> المهندسة سالي متولي مديرة البحوث والابتكار بمؤسسة مصر الخير ، المهندسة رشا طنطاوي رئيس قسم ريادة الأعمال بمركز ريادة الأعمال والإبداع التكنولوجي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

حضر اللقاء عدد كبير من الباحثين بجامعة المنصورة وأعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات والوكلاء بالكليات المختلفة .

وأشارت الدكتورة ماجدة نصر ان التميز لجامعة المنصورة فى مجالات كثيرة وهناك منح فى كافة المجالات وهناك المشروعات البحثية والجامعة تعمل على تدعيم البحث العلمي بكل ما لديها من اماكانيات وطاقات ليعود بالنفع على المجتمع .

وقدم الدكتور السيد عبد الخالق الشكر للجهات المانحة على التعاون المثمر مع الجامعة وباحثيها .

وأشار أننا نعد قانون جديد للتعليم العالي وهناك باب كامل للبحث العلمي ويجب علينا أن نحقق التلاقي بين البحوث الأساسية والبحوث التطبيقية .

وأكد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي الذي يعمل على تلبية احتياجاتنا وهناك هيئات تدعم الباحثين والمعامل وذلك يصب فى خدمة البحث العلمي وخدمة مصر كلها .

كما أشار أن الأمم تتسابق على المستقبل من خلال العقول والبحث العلمي و الجامعة لديها خطة للبحث العلمي ولدينا أولويات تراعى مشاكلنا في القطاع الصحي وقطاع الدواء والقطاعات المختلفة .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002

الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002

مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية

مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية