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محافظة القاهرة : استمرار تسجيل الوافدين الراغبين في المشاركة بانتخابات الرئاسة حتى السبت المقبل

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محافظة القاهرة : استمرار تسجيل الوافدين الراغبين في المشاركة بانتخابات الرئاسة حتى السبت المقبل محافظة القاهرة : استمرار تسجيل الوافدين الراغبين في المشاركة بانتخابات الرئاسة حتى السبت المقبل

أرشيفية

تستمر محافظة القاهرة في العمل خلال الإجازات الرسمية يومي الجمعة والسبت القادمين في استقبال المواطنين الوافدين الراغبين في تسجيل بياناتهم وهو الموعد المحدد لغلق باب التسجيل وفقًا لقرارات اللجنة العليا للانتخابات، ويتم توفير الخدمة بمدن بدر والشروق والقاهرة الجديدة.

يذكر أن هناك 33 حي بالقاهرة تقدم خدمة التسجيل للوافدين من المحافظات الراغبين في المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستُجري يومي 26 ، 27 مايو القادم ، وتم مد الأحياء بـ 45 قارئ آلي لتسجيل بيانات الوافدين وتحديد اللجان التي سيدلون فيها بأصواتهم حيث سيمنح الوافد إيصال عليه كود فيقوم بالاتصال بالحي وإدخال الكود فيتعرف من خلاله علي لجنته الانتخابية ورقمه في الكشوف .

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