إنقاذ 5 سياح من الغرق بعد انقلاب “مركب شراعي” في أسوان

تمكنت قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية بأسوان من إنقاذ 5 سياح من الغرق، عقب انقلاب مركبهم الشراعى بنهر النيل بسبب العاصفة الترابية التى اجتاحت أسوان .

وكان العميد عبد الوهاب مصطفى مفتش مباحث السياحة والأثار لمنطقة جنوب الصعيد تلقى إخطارا بانقلاب مركب شراعى وبها 6 من السياح الاجانب منهم 3 من استراليا وواحد من بولندا واثنين من جنوب افريقيا اثناء قيامهم بنزهة بنهر النيل .

وعلى الفور انتقلت قوات الانقاذ النهرى وتمكنت من انقاذ خمسة من السياح الاجانب و3 مصريين هم طاقم المركب و تم نقلهم الى مستشفى دراو المركزى وجارى البحث عن السائحة السادسة وهى سيدة من جنوب افريقيا