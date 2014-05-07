عمدة بوردو يتمنى تدريب زيدان لفريق مدينته

إفي - أعرب عمدة مدينة بوردو الفرنسية آلان جوبيه عن أمله في أن يدرب فريق المدينة الذي يحمل نفس الإسم، مواطنه زين الدين زيدان، مساعد المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقال جوبيه الذي شغل سابقا منصب رئيس وزراء فرنسا "سيكون أمرا رائعا وسيذكرنا باللحظات المجيدة في تاريخ بوردو بعالم الكرة"، وذلك في اشارة للفترة التي ارتدى خلالها "زيزو" قميص النادي الفرنسي بين عامي 1992-1996 قبل الانتقال ليوفنتوس والبقاء فيه حتى 2001 ومنه إلى ريال مدريد الذي لعب ضمن صفوفه في الفترة بين 2001 و2006.

وأضاف المسئول "سنسعد جميعا باستقباله في الملعب الجديد، ستكون بداية نارية.. زيدان شخص لطيف ويهتم جدا بالشباب".

وكانت جريدة (سود أويست) الفرنسية قد قالت اليوم أن زيدان "يتصدر الترشيحات" لقيادة بوردو، الذي يدربه في الوقت الحالي فرانسيس جيلو وعقده ساري حتى 2015.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان متفائل بفكرة بدء مسيرته التدريبية في النادي الذي دشن فيه أيضا لوران بلان مدرب باريس سان جيرمان الحالي وزميله السابق في مونديال 1998 مسيرته التدريبية.

يذكر أن زيدان (41 عاما) صرح مؤخرا بأنه يرغب في خوض تجربة التدريب منفردا حيث تقول التوقعات أن بوردو هو النادي الأقرب، إلا أن مسئولو الأخير رفضوا التعليق على الأمر.