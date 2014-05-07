وفاة ' مهندس ' صفقة ضم ميسي لبرشلونة

إفي - توفي المدير العام السابق لنادي برشلونة الإسباني جوان لاكويبا اليوم، حيث كان لعب دورا بارزا في تعاقد البرسا مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في عام 2000 وفقا لما أعلنه النادي الكتالوني.

وشغل لاكويبا، وهو من مواليد 1949 ، منصب المدير العام للنادي والذي استمر فيه حتى 2003 ، ولعب دورا حاسما في التعاقد مع ميسي ووصل به الأمر لدفع بعض مصاريف علاجه الهرموني من جيبه الخاص.

هذا كما أن لاكويبا كان مسئولا عن التفاوض بخصوص تعاقد أندريس إنييستا مع برشلونة، فضلا عن عمله مع نادي إسبانيول كإداري، ولعب بالمثل دورا هاما في التعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.