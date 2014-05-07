الحكومة تدرس فرض 5% ضريبة على أصحاب الدخول الأكثر من مليون جنيه سنويًا

قرر مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة والاستثمار وعضوية وزراء السياحة والثقافة والخارجية والإعلام والتعليم العالى والبحث العلمى والقوى العاملة والهجرة والطيران المدنى وآخرين، بالإضافة إلى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ، لدراسة وضع مقترح قرار بخفض نفقات التمثيل المصري المختلف بالخارج بنسبة مؤثرة، على أن يتم تقديم المقترح للسيد رئيس مجلس الوزراء خلال أسبوعين لاستصدار القرار اللازم فى هذا الشأن، يأتى ذلك فى إطار جهود الحكومة ترشيد الإنفاق فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

ووافق المجلس على التعديل المقترح من وزارة المالية على قانون الضريبة على الدخل بخصوص فرض ضريبة إضافية مؤقتة بنسبة 5% على الدخول أكثر من مليون جنيه سنوياً، ومع السماح للممول باستخدام مبلغ الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات العامة في مجالات التعليم والصحة والزراعة والإسكان والبنية التحتية الموزعة على مختلف محافظات ومدن ومراكز وقرى الجمهورية وسوف يتم تحديد هذه المشروعات بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي، ويهدف هذا التعديل إلى تشجيع المشاركة المجتمعية في تحسين الأحوال المعيشية لقاطني المناطق المحرومة من الخدمات، ومنح الممول ميزة اختيار المشروع الذي تموله هذه الضريبة بجانب المكان الذي يختاره في إطار الخطة العامة للدولة.

أ ش أ