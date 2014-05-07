4 لاعبين من الدوري الإسباني في قائمة المغرب

الرباط، (إفي): استدعى بادو زاكي المدرب الجديد للمنتخب المغربي لكرة القدم، اربعة لاعبين محترفين بالدوري الإسباني استعدادا لمواجهة موزمبيق وأنجولا وديا في 23 و 28 من الشهر الجاري بالبرتغال، حسبما ذكرت الصحافة المحلية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "اخبار اليوم" تم استدعاء لاعب خط وسط ليفانتي، نبيل الزهار، ومهاجم فريق جرانادا، يوسف عربي، بالإضافة إلى مهاجمي مالاجا، منير الحمداوي ونور الدين أمرابط.

وأوضحت الصحيفة ان زاكي وضع قائمة مكونة من 40 لاعبا، سيتم تقليصها قبل نهاية الاسبوع استعدادا للمباراتين الوديتين.

وفي القائمة يبرز أيضا اسماء مروان شماخ (كريستال بالاس الانجليزي)، ومبارك بوسوفا (لوكوموتيف الروسي)، ومهدي كارسيلا (ستاندرد ليج البلجيكي).

ومن جانبها، أفادت جريدة "الصباح" ان مدرب منتخب "أسود الأطلس" الجديد لم يدرج اللاعبين المحليين في قائمته نظرا لعدم انتهاء بطولة الدوري المغربي لكرة القدم بعد.