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قافلة العلاج بالعاشر من رمضان جنوب بورسعيد تعالج 1019 مريضًا

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قافلة العلاج بالعاشر من رمضان جنوب بورسعيد تعالج 1019 مريضًا قافلة العلاج بالعاشر من رمضان جنوب بورسعيد تعالج 1019 مريضًا

ارشيفية

انتهت القافلة العلاجية التي نظمها مركز القوافل بمديرية صحة بورسعيد بمركز شباب قرية العاشر بجنوب بورسعيد من توقيع الكشف الطبي على 1019 مريضا.

و أشار الدكتور خلمي العفني وكيل وزارة الصحة قام فريق الترصد بعمل ترصد لجميع المترددين على القافلة للضغط والسكر طبقًا للبروتوكول الموضوع، وتم عمل ترصد لـ 71 مترددا على مدى اليومين، وتم اكتشاف 5 حالات مرضى بسكر الدم، و5 حالات ضغط الدم، وتم تحويلهم لعيادة الباطنة لتوقيع الكشف الطبي عليهم.

واتخذت القافلة العلاجية بعض الإجراءات بتحويل 16 مريضا للمستشفيات العامة والتخصصية وتم إجراء نفقة دولة لـ11 حالة وموجات صوتية لـ28 مريضا ومتابعةأطفال 147 طفلا وأجرت القافلة تحاليل الدم 149مريضا وتحليل الطفيليات لـ “115″ مريضا، وأشعة عادية لـ “9″ مرضى.

وقام فريق التثقيف الصحى بعمل تثقيف طبقًا للجدول الموضوع لـ (402) متردد، وتم صرف العلاج من أدوية القوافل وتسجيل جميع التذاكر بمركز معلومات القافلة.

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