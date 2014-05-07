مجلس الوزراء يدعو المواطنين إلى المشاركة بانتخابات الرئاسة

استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب تطورات الأوضاع الأمنية الداخلية والجهود المبذولة لتكريس الأمن ومواجهة قوى الإرهاب والتطرف، كما استعرض سير الامتحانات بالمدارس والجامعات ، حيث تم التأكيد على توفير الحماية الكاملة لمقار الامتحانات على مستوى الجمهورية من أجل إجراء الامتحانات فى سهولة ويسر، وأشاد المجلس بالدور الذى تقوم به وزارة الداخلية فى تأمين الامتحانات ومواجهة أيه محاولات لإثارة الشغب والفوضى.

وعرض وزير التنمية المحلية والإدارية تقريراً حول الترتيبات الجارية لإجراء الانتخابات الرئاسية ، مشيرًا إلى أنه تمت زيادة عدد المنافذ المخصصة لتلقى رغبات المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بمحافظة أخرى خلاف المحافظة محل الإقامة لتشمل عدد 593 منفذاً، وتتم الإجراءات بمجرد تقديم بطاقة الرقم القومى فقط دون تحصيل أية رسوم أو إجراءات أخرى.

ووجه وزير التنمية المحلية والإدارية نظر الوافدين المقيمين خارج محافظاتهم سرعة تغيير مقارهم الإنتخابية ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية القادمة من أماكن إقامتهم.

وناشد مجلس الوزراء الشعب المصري العظيم المشاركة الإيجابية في التصويت بالإنتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري في إختيار رئيس الجمهورية القادم، وذلك في إطار من الحرية والشفافية والنزاهة.

وأكد المجلس أن إنجاز إستحقاق الإنتخابات الرئاسية سوف يمثل خطوة محورية على طريق إستكمال بنود خارطة المستقبل، مؤكداً في هذا الصدد أن الحكومة لن تألو جهداً عن توفير كافة الإمكانيات اللازمة للجنة الإنتخابات الرئاسية لمساعدة اللجنة في أداء دورها في الإشراف القضائي الكامل على تلك الإنتخابات.

وأعاد المجلس التأكيد على أن الحكومة والوزراء والمحافظين وكافة المسئولين التنفيذيين يقفون على الحياد بين المرشحين في الإنتخابات الرئاسية.