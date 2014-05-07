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استياء الجهاز الفني للاسماعيلي بسبب قرارت لجنة المسابقات

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استياء الجهاز الفني للاسماعيلي بسبب قرارت لجنة المسابقات استياء الجهاز الفني للاسماعيلي بسبب قرارت لجنة المسابقات

أرشيفية

عبر الجهاز الفنى للاسماعيلى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو عن استياءه من العقوبة التى اقرتها لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم ضد الغانى جون انطواى مهاجم الفريق بايقافه اربعة مباريات بسبب احداث لقاء حرس الحدود الاخير والتى اكد خلالها المدير الفنى للفريق ان العقوبة تعنى غيابه عن لقاءات الاسماعيلى فى الدورة الرباعية حال تاهل الاسماعيلى .
> ووفقا لما نشره الموقع الرسمى للإسماعلى اكد ريكاردو ان الفريق سيخسر جهود مهاجمه المميز مؤكدا ان لجنة المسابقات وحكم المباراة تجاهلوا ما فعله لاعب حرس الحدود تجاه انطواى معربا عن حزنه عن توقيع تلك العقوبة فى هذا التوقيت الذى يحتاج الفريق لكل نجومه .

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