الداخلية يسحق الرجاء 5 / 2 ضمن مباريات الدوري العام

سحق فريق الداخلية على ضيفه فريق الرجاء بنتيجة 5 / 2 فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم على الملعب الفرعى بإستاد الدفاع الجوى بالتجمع الخامس , ضمن منافسات الأسبوع العشرين بالمجموعة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم .. سجل أهداف الفريق البوليسى الأربعة البوركينى لاما كولين ” هاترك ” فى الدقيقتين 40 و 46 و74 و حسام باولو بالدقيقة 44 وأحمد تمساح فى الدقيقة 95 , بينما سجل هدفى ممثل مطروح طارق سالم بالدقيقة 53 و أمير قيصر فى الدقيقة 85 .. بتلك النتيجة رفع الداخلية رصيده إلى 22 نقطة , بينما توقف رصيد الرجاء عند 15 نقطة .