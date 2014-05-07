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إصابة 9 في حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا بسبب الأحوال الجوية

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إصابة 9 في حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا بسبب الأحوال الجوية إصابة 9 في حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا بسبب الأحوال الجوية

انقلاب ميكروباص

تسبب سوء الأحوال الجوية بمراكز جنوب المنيا , في وقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بملوي أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

تلقي اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا ، إخطاراً من العميد عصام جمال مأمور مركز شرطة ملوي , بتلقيه بلاغاً من المستشفي العام بوصول كلاً من عبير محمد إبراهيم 22 سنة طالبة ، وهدير عادل ثابت 22 سنة طالبة ، وأمين حسن أمين 21 سنة طالب من أسيوط ، وأحمد إسماعيل 24 سنة حداد ، وعبد الغنى سنوسى عطا 59 سنة موظف ، وسمير أنور طوسون 70 سنة فلاح ، ونجلته جاكلين 26 سنة ربة منزل ، وفارس مارى كامل 4 سنوات ، ومارى كامل عامين ، مصابين بسحجات وكدمات بأنحاء متفرقه بالجسم , وذلك بسبب إنقلاب سياره ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من كمين البرشا , بسبب سوء الأحوال الجويه والسرعه الزائده , وحرر عن ذلك المحضر اللازم .

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