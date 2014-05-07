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حكم هولندي لنهائي دوري أبطال أوروبا

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حكم هولندي لنهائي دوري أبطال أوروبا حكم هولندي لنهائي دوري أبطال أوروبا

مدريد، 7 مايو/آيار (إفي): أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) يوم الأربعاء عن اختيار الحكم الهولندي بيورن كويبرز لإدارة لقاء ريال مدريد وأتلتيكو في نهائي دوري الأبطال الأوروبي في 24 مايو الجاري في لشبونة.

كما وقع الاختيار على الحكم الألماني فيلكس بريتش لإدارة مباراة إشبيلية وبنفيكا في نهائي الدوري الأوروبي المقرر إقامته في 14 مايو الجاري في تورينو.

يشار إلى أن كويبرز (41 عاما) أدار 68 مباراة في البطولات الأوروبية، بينها أربعة في دوري الأبطال الموسم الحالي وثلاثة في دوري أوروبا.

أما بريتش (38 عاما) فقد قام الموسم الحالي بتحكيم ست مباريات في دوري الأبطال بينها واحدة في الدور ربع النهائي بين برشلونة وأتلتيكو مدريد.

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