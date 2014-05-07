طلاق بسمة وهبة من زوجها

انفصلت الإعلامية المصرية بسمة وهبة عن زوجها علاء عابد في سرّية تامّة.

حيث أفاد بيان إعلامي غير معروف الجّهة الصادر عنها، عن انفصال وقع في سرية وهدوء الأسبوع الماضي بين الإعلامية بسمة وهبة وضابط الشرطة السابق المقدم علاء عابد.

وأفاد البيان أنّ بسمة هي التّي أصرّت على الطّلاق، وإنّها رفضت التّعليق على الخبر، وكتبت على موقع الفيس بوك "هو ممكن البني أدم يعيش حقبه من الزّمن ويشوف الشمال يمين والظلام نور... يا مغيث أغثني ... حسبي الله ونعم الوكيل".

يذكر أنّ بسمة تعرّضت لعدة أزمات خلال الفترة الماضية، بدايةً من محنة المرض، مروراً بسرقة مجوهرات منها تقدّر قيمتها بمليون ونصف دولار، وصولاً إلى الطلاق.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"