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موظفو موانئ البحر الأحمر يتقدمون بشكوى لوزير النقل احتجاجًا على إلغاء ندبهم بالسخنة

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موظفو موانئ البحر الأحمر يتقدمون بشكوى لوزير النقل احتجاجًا على إلغاء ندبهم بالسخنة موظفو موانئ البحر الأحمر يتقدمون بشكوى لوزير النقل احتجاجًا على إلغاء ندبهم بالسخنة

ميناء-العين-السخنة-بالسويس-أرشيفية

أرسل عدد من موظف هيئة موانئ البحر الأحمر مذكرة إلى وزير النقل صباح اليوم يشتكون من تضررهم لنقلهم من مقر عملهم المنتدبين بها داخل ميناء السخنة إلى مكان أخر.

واشار الموظفون عبر شكواهم أنهم أصحاب خبرة وانجازات فى عملهم داخل ميناء السخنة موضحين أن الميناء تتكون من عدة أقسام وهم الحركة – الإيرادات – المعلومات – هندسة مدنيه –هندسة كهربائيه- سكرتاريه – وبرج مراقبه عدد العاملين 31 بما فيهم الأمن وأفراد الحراسة والجميع يعمل كلا فى موقعه بشكل يشهد به الجميع على حد وصف الشكوي.

واضاف الموظفون أن أدارة الميناء ورئيسها السابق عطل مسيرة التقدم والعمل بين جميع الأقسام بأفعال هى للجميع معروفه من منع الموظفين من أداء عملهم وتأدية واجبهم ، وأنهم غير مسئولين عن أى مشاكل بالعمل بسبب الأدارة السيئة على حد وصفهم مطالبين الوزير التدخل .

من جانبه قال اللواء بحري حسن فلاح رئيس الهيئة أن الهيئة اعتادة بشكل اداري نقل الموظفين من مكان لأخر ولا توجد مشكلة بين الهيئة وأى موظف وجميعهم يعملون فى منظومة واحدة ويسعون لتطويرها من أجل الأقتصاد المصري.

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