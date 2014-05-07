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هانس الألمانية تنظم ندوة عن اللامركزية فى مصر بمحافظة السويس

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نظم مركز النيل للاعلام بالسويس بالتعاون مع مؤسسه هانس زايدل الالمانيه ندوه مساء أمس الثلاثاء حول اللامركزيه فى الاداره المحليه وذلك بمقر مركز النيل بهدف تعزيز مفاهيم اللامركزيه فى الاداره المحليه وتنميه الوعى بمفاهيم اللامركزيه وتطبيقها فى النظام المحلى ورفع الوعى المجتمعى بمفهوم اللامركزيه .

شارك فى اللقاء مديرو العموم بالمديريات الخدمات وروساء الاحياء بالمحافظه ولفيف من القيادات الطبيعيه والنسائيسه والشبابيه والاحزاب السياسيه والمجتمع المدنى والنقابات العماليه.
> حاضر بالندوه الدكتور احمد حسنى أستاذ العلوم السياسيه بكليه التجاره جامعة قناه السويس والدكتور سعيد الزغبى استاذ العلوم السياسيه جامعة بورسعيد ، أشار المحاضرون أنه يجب اولا تطوير اللمارسه العمليه للمحليات من خلال اعاده النظر فى تقسيم الجمهوريه الى اقاليم تخطيطيه ويكون التقسيم على اسس اقتصاديه سليمه وايضا التاكيد على ضروره النظر فى اوليات منح هيئات التخطيط الاقليمى .
> وفى نهايه اللقاء اوصى المشاركون بضروره تحديد الدور الاساسى والمخطط لحركه الاداره المحليه بجناحيها الشعبى والتنفيذى تجاه القضايا الاساسيه والتح

ديات الرئيسيه لامكان التعبئه الشعبيه حول القضايا القوميه “الاميه – الامراض المتوطنه – الحفاظ على البيئه “.

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